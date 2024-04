Ciclone in formazione, ecco il maltempo delle prossime 24 ore

Il tempo è peggiorato nelle ultime ore su diverse località del Nord Italia, a causa di un fronte legato a una depressione in via di sviluppo tra la Costa Azzurra e la Corsica. Questo fronte ha portato piogge e qualche temporale tra Piemonte, Liguria e Lombardia, ma si tratta solo delle prime fasi di un peggioramento che entrerà nel vivo nelle prossime 24 ore.

A breve irromperà anche l’aria fredda legata a questa depressione, la quale porterà a un calo termico su tutto il Centro Nord Italia tra questa sera e domani, favorendo anche lo sviluppo di altre precipitazioni su buona parte del Nord (Ecco dove sta piovendo e cosa succederà nelle prossime ore – MeteoLive.it).



In particolare sarà il fronte occluso il responsabile delle piogge tra questa sera e la giornata di mercoledì su gran parte del Nord Italia, ma soprattutto su Piemonte e Lombardia. Avremo precipitazioni abbastanza corpose e localmente abbondanti a ridosso dei Monti piemontesi, dove ci aspettiamo accumuli totali superiori ai 50 o 60 mm.

Nel frattempo il tempo peggiorerà anche in Sardegna e nelle zone interne del Centro Italia dove durante la giornata di mercoledì ci aspettiamo delle piogge e anche qualche forte temporale, seppur isolato. Poco da dire per il Sud, le coste del Medio Basso Adriatico, dove non ci aspettiamo situazioni di maltempo, tutt’al più un graduale calo delle temperature.

Tra la sera di mercoledì e le prime ore di giovedì la perturbazione si dirigerà rapidamente sulle coste nordafricane, abbandonando del tutto l’Italia. Al suo posto tornerà l’alta pressione con temperature decisamente elevate che percepiremo chiaramente durante il fine settimana.