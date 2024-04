Meteo 15 giorni: CONFERME per un tempo FRESCO e con molti ACQUAZZONI

La nuova fase di caldo anomalo che ci interesserà nel fine settimana, con temperature anche superiori a 30° non sembra avere vita lunga (Diamo uno sguardo avanti: il CALDO ANOMALO del fine settimana NON durerà! – MeteoLive.it). All’inizio della terza settimana di aprile, l’alta pressione si sposterà con la sua parte più forte tra il vicino Atlantico e la Penisola Iberica; sull’Italia prenderà avvio un flusso di correnti settentrionali che sull’Europa centro-orientale determinerà temperature fredde per il periodo in questione. Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 17 aprile:

Notate l’alta pressione con un massimo posizionato a sud-ovest dell’Irlanda e il flusso freddo che interesserà gran parte del nostro Continente, compresa l’Italia. Sul fronte termico, questa è la media (termica) a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la medesima giornata, ovvero mercoledi 17 aprile:

Oltre le Alpi farà decisamente freddo. Da noi invece il clima sarà fresco, ma molto instabile, con frequenti acquazzoni che colpiranno maggiormente il centro e il meridione. Per avere le idee più chiare su dove colpiranno le piogge vi mostriamo la mappa della probabilità di precipitazioni a scala italica valida sempre per mercoledi 17 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

A parte il settore di nord-ovest che avrà probabilità di pioggia BASSA o NULLA, il resto d’Italia avrà una probabilità di precipitazioni MEDIA o MEDIO-ALTA dove vedete il colore giallo.

Volgendo spingerci oltre, questa fase fresca ed instabile dovrebbe lasciare il posto attorno al giorno 20 aprile, a correnti nuovamente più umide, come mostra la media degli scenari del modello americano imbastita oggi pomeriggio per sabato 20 aprile:

Notiamo il ritorno di correnti meridionali abbastanza umide e molto miti che determinerebbero alcune precipitazioni soprattutto al nord. Il resto d’Italia tonerà ad avere un clima più stabile ed anche abbastanza caldo.