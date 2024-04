Diamo uno sguardo avanti: il CALDO ANOMALO del fine settimana NON durerà!

Cosa bolle in pentola nel calderone meteorologico a medio e lungo termine? Quelli che vedete sono chiamati “spaghetti” e riassumono tutte le corse del modello americano, compresa ovviamente quella ufficiale. La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punto geografici presi in considerazione sono situati grossomodo sulla verticale delle città di Milano, Roma e Bari.

Il primo diagramma mostra la situazione meteorologica attesa sulla città di MILANO:

Dopo la breve fase fresca e piovosa che interesserà il capoluogo lombardo nella giornata di domani, mercoledi 10 aprile, l’alta pressione dovrebbe rimontare e concedere una seconda parte della settimana stabile, soleggiata e calda, con i massimi termici proprio nel week-end (Nuovo RUGGITO del CALDO ANOMALO; week-end praticamente ESTIVO in Italia? – MeteoLive.it). Si tratterà di una fase calda piuttosto breve in quanto a partire da lunedì 15 aprile le temperature scenderanno attorni ai valori normali e potrebbero comparire anche delle piogge.

Il secondo grafico si riferisce al tempo previsto nei prossimi giorni sulla città di ROMA:

Veloce calo termico tra mercoledi 10 e giovedi 11 aprile, seguito da una fase anticiclonica e con caldo anomalo nel prossimo week-end. Ad inizio settimana prossima invece le temperature scenderanno e potrebbero arrivare dei fenomeni, in un contesto termico anche fresco.

Infine, il terzo grafico mostra la situazione prevista nei prossimi giorni sulla città di BARI:

Forte sopramedia termico e completa assenza di pioggia fino all’inizio della settimana prossima a cui si aggiungerà una fase di caldo anomalo nel week-end. Da metà della settimana prossima probabile brusco calo delle temperature con arrivo di aria fresca e possibili piogge.

