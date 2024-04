MALTEMPO su alcune regioni con PIOGGE e NEVICATE in montagna, ma quanto durerà?

La perturbazione che abbiamo seguito su carte e modelli è entrata nel Mediterraneo spezzandosi in due tronconi. La parte meridionale, come era nelle attese, ha creato una depressione che ora agisce tra il Mar Ligure e la Corsica. Vediamo le immagini satellitari in movimento per comprendere meglio il tutto:

Sarà proprio questa depressione a condizionare il tempo in Italia nella giornata odierna ed in parte in quella di domani: Ecco il MALTEMPO al settentrione, cosa dice il RADAR? – MeteoLive.it

A seguire l’alta pressione dovrebbe rimontare e garantire un fine settimana stabile, soleggiato e con temperature superiori alla media del periodo da nord a sud.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alla mezzanotte su giovedi 11 aprile:

1 di 1 ‘

I rovesci più intensi, anche accompagnati da temporali, saranno presenti tra est Lombardia, Veneto occidentale ed Emilia Romagna, più sporadici sul resto del settentrione; il settore di nord-ovest dopo una pausa, potrebbe essere ripreso dalle piogge nel pomeriggio. Quota neve inizialmente assestata tra i 1100 e 1300 metri, ma in rialzo nell’arco della giornata fino a 1500-1600 metri: NEVICA sulle Alpi oltre i 1500m! – MeteoLive.it e anche Forte nevicata in atto a Livigno! – MeteoLive.it

Rovesci, marcato calo termico e forte Maestrale sulla Sardegna. Piovaschi anche sulla Toscana, mentre sul resto d’Italia i fenomeni si prevedono scarsi.

Temperature in sensibile calo specie al nord-ovest e soprattutto sulla Sardegna. Ecco la mappa incentrata attorno alle ore 15 di questo pomeriggio:

1 di 1 ‘

Dicevamo del sensibile calo delle temperature al nord-ovest ed in Sardegna con alcune aree che non supereranno i 15°. Temperature in calo anche sul resto d’Italia con punte di caldo residuo solo sulla Puglia, la Calabria ionica e l’est della Sicilia dove si potrebbero toccare i 25-27°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’intera giornata di domani, giovedi 11 aprile:

1 di 1 ‘

Rovesci residui al mattino sul nord-ovest, ma in via di attenuazione. Piovaschi e qualche rovescio anche sulla Sardegna ed alcune aree del centro-sud, unitamente alla Sicilia orientale, ma la tendenza sarà verso un miglioramento. Temperature in aumento al nord e sulla Sardegna, in calo all’estremo sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località