Meteo 15 giorni: tempo bizzarro tra SOLE, ACQUAZZONI ed un po’ di FREDDO

La fase instabile presente su alcune regioni nella giornata odierna non è destinata a durare. Nel fine settimana si prevede infatti la rimonta dell’alta pressione che metterà tutta l’Italia sotto la stabilità accompagnata anche da caldo anomalo (Pronti per un fine settimana ESTIVO? Guardate che TEMPERATURE si prevedono! – MeteoLive.it). In questa sede cercheremo di capire come potrebbe evolvere la situazione meteorologica durante la settimana prossima.

Le elaborazioni di ieri davano maggior credito ad un flusso di aria fredda sull’Europa centrale e sull’Italia, messo in moto dallo spostamento dell’alta pressione in Atlantico. Quest’oggi le medesime elaborazioni hanno un po’ smorzato tale affondo in quanto l’alta pressione sembra essere troppo gonfia e tenace. Un po’ di aria fredda e qualche episodio instabile sembra comunque probabile dopo la metà del mese, ma sarà un interessamento più marginale rispetto a ciò che si pensava ieri.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 18 aprile:

Rispetto alle prospettive di ieri, l’anticiclone ad ovest sembra essere più invadente ed in grado di deviare l’eventuale colata fredda verso levante. Un po’ di aria fredda e qualche acquazzone riuscirà comunque a passare, interessando più direttamente le aree interne del centro, il versante adriatico, il meridione oltre ai settori alpini centro-orientali.

Per fare maggiore chiarezza, vi mostriamo l’ultima mappa emessa dal modello americano circa la probabilità di pioggia a scala italica prevista per la giornata in parola, ovvero giovedì 18 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia MEDIA sarà presente nelle aree interne dell’Italia centrale e su alcune aree del sud. Questi settori potrebbero essere interessati marginalmente dai rovesci che scivoleranno verso la Penisola Balcanica, inseriti in un corridoio di correnti fresche nord-occidentali. Arriveranno anche temperature un po’ frizzanti specie di notte e al primo mattino, per lasciare spazio a valori più gradevoli durante il giorno. Anche i settori alpini centro-orientali potrebbero risentire dell’instabilità, con alcuni rovesci o nevicate specie sui versanti esteri; sul resto d’Italia la probabilità di pioggia sarà invece BASSA o del tutto NULLA dove vedete il colore bianco sulla mappa.

Infine, dopo la fase di correnti settentrionali che avverrà la prossima settimana, le mappe di oggi ricalcano abbastanza fedelmente ciò che contemplavano nei giorni scorsi, ovvero il ritorno di correnti umide occidentali sull’Italia. Ecco infatti la cartina della probabilità di pioggia a scala italica valida per l’inizio della terza settimana di aprile, ovvero per lunedi 22 aprile:

E’ ben evidente il ritorno di correnti umide occidentali o sud-occidentali (frecce rosse) che riporteranno temperature oltre la media al sud e su parte delle regioni centrali, al netto di qualche rovescio nelle aree interne. Le regioni settentrionali avranno invece un tempo maggiormente instabile con acquazzoni che si concentreranno soprattutto sulle aree alpine, prealpine e dell’alta Pianura Padana.