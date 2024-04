Meteo: verso la terza ondata di caldo della Primavera, poi…

Il ciclone, ampiamente previsto nei giorni scorsi, si è sviluppato nelle ultime ore nei pressi della Corsica, dando vita ad un’ondata di maltempo sulle regioni del nord e in Sardegna. Da segnalare principalmente dei rovesci e locali temporali sul Nord est, in graduale movimento verso il Nord ovest, mentre la Sardegna fa i conti principalmente col forte vento.

Questa rapida perturbazione già da stasera e le prime ore di giovedì si allontanerà verso le coste nordafricane lasciando alle sue spalle l’alta pressione che prenderà il sopravvento almeno fino ad inizio prossima settimana. Insomma, si prospetta l’ennesimo weekend stabile e anche parecchio caldo su tutta la nostra penisola, in quanto continueranno ad affluire correnti più tiepide dal Nordafrica verso il Mediterraneo centrale. Per essere più precisi sarà proprio l’attuale perturbazione che, dirigendosi sull’Algeria, innescherà la risalita di aria ancor più calda verso la nostra penisola che di conseguenza farà aumentare le temperature.

L’ennesima ondata di caldo, la terza di questa prima parte della primavera ci regalerà temperature localmente fino a 28 o 30 ° non solo al centro sud ma anche localmente in Val Padana. L’apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e lunedì, dopodiché potrebbe affluire aria un po’ più fredda da nord e nordest che porterebbe non solo un calo delle temperature ma anche qualche nota instabile. Tutti i dettagli riguardo questa presunta ondata di freddo saranno approfonditi nei prossimi editoriali.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 11 Aprile: ultimissimi fenomeni su Piemonte e Sardegna, un po’ di nubi altrove. Migliora rapidamente.

Venerdì 12 Aprile: torna l’alta pressione, nuova impennata delle temperature su tutta Italia.

Sabato 13 Aprile: ancora alta pressione e temperature in risalita, ben oltre le medie del periodo.

Domenica 14 Aprile: stabile ovunque, anticiclone su tutta Italia e temperature in netto aumento.

Lunedì 15 Aprile: poche variazioni, insiste l’anticiclone africano su tutta Italia con temperature anomale.

Le piogge cumulate fino al 16 Aprile:

Martedì 16 Aprile: possibile netto calo termico al nord e medio-alto Adriatico, da valutare la presenza di piogge e temporali, perlopiù al sud.

Mercoledì 17 Aprile: isolati rovesci e temporali nelle zone interne del centro e del sud, temperature nella norma.

