Prossima settimana: spazio per il FREDDO?

L’ondata di caldo del fine settimana è totalmente confermata, ma gli scenari della prossima settimana si fanno decisamente più interessanti e turbolenti, considerando che potrebbe clamorosamente risvegliarsi l’Inverno!

Tra il 16 e il 18 Aprile aumentano sempre più le probabilità di una vera e propria ondata di freddo tardiva, al momento intravista da entrambi i principali centri di calcolo. Il modello americano GFS, nel suo aggiornamento pomeridiano, mostra una evoluzione piuttosto fredda che potrebbe portare un paio di giorni pienamente invernali su tante nostre regioni.

L’irruzione fredda, come ci mostra il modello GFS, andrebbe a colpire in modo diretto centro e sud, garantendo tanta instabilità, clima freddo e nevicate a quote interessanti per il mese di Aprile.

Anomalie ragguardevoli per il sud, dove si ipotizzano fino a 7-8°C sotto le medie del periodo.

Anche il modello europeo ECMWF opta per un’entrata diretta dell’aria fredda, pronta a far scendere ovunque le temperature e a farci rispolverare abiti invernali.

Anomalie negative su tutta Italia ed Europa centrale per il modello europeo. Il calo termico, così come nell’aggiornamento di GFS, sarebbe più marcato al centro-sud.

Tuttavia dobbiamo sottolineare che mancano ancora molti giorni, pertanto la previsione potrebbe subire importanti cambiamenti. Non a caso la media degli scenari ci mostra sicuramente un periodo più freddo attorno al 17 Aprile, ma con anomalie molto più contenute.