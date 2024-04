STOP al MALTEMPO, tornano SOLE e CALDO ANOMALO in Italia

Siamo alle battute finali della perturbazione che nelle ultime 36 ore ha determinato episodi di maltempo ed un calo delle temperature soprattutto al nord e su parte del centro. Diamo subito uno sguardo all‘immagine satellitare in movimento di questa mattina:

La depressione responsabile del maltempo italico si è spostata dal Mar Ligure verso sud e questa mattina la troviamo centrata poco ad ovest della Sardegna, notevolmente indebolita. Qualche rovescio è ancora presente nel Cuneese, mentre gli acquazzoni più forti agiscono tra la Sardegna e le Baleari, muovendosi in direzione del nord Africa. Sull’Europa centrale l’alta pressione sta rimontando e nelle prossime 24 ore farà piazza pulita di tutte le incertezze presenti sul Mediterraneo, riportando la stabilità ovunque, accompagnata anche da caldo anomalo.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 11 aprile (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Sul nord-ovest ultimi rovesci sul settore delle Alpi Marittime, ma in via di rapida attenuazione; sul resto del nord soleggiato con le ultime incertezze lungo l’Appennino Emiliano senza fenomeni. Al centro bello sulla Toscana, nubi sparse altrove con qualche isolato piovasco specie nelle aree interne e sulla Sicilia orientale, ma cose di poco conto. Rovesci leggermente più convinti nei pressi della Sardegna, ma anche qui la situazione tenderà a migliorare nell’arco della giornata.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Temperature in aumento al nord e sulla Sardegna, in contenuto calo su alcune aree del meridione. Prevediamo comunque una punta di 27° in prossimità della bassa Lucania, per il resto valori nel complesso gradevoli.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 16 di domani, venerdi 12 aprile:

Bel tempo ovunque con gli eventuali annuvolamenti che avranno carattere locale e temporaneo. Temperature in aumento con valori di molto superiori alla media del periodo.

