Il caldo anomalo del week-end NON durerà: in vista ACQUAZZONI ed aria più FREDDA

L’alta pressione emetterà un forte ruggito durante il prossimo week-end, garantendo la stabilità da nord a sud oltre ad un consistente aumento delle temperature che si porteranno su valori di molto superiori alle medie del periodo ( Meteo pazzo: SOLE COCENTE e temperature da t-shirt nel fine settimana – MeteoLive.it ).Questa situazione di stabilità e caldo fuori stagione non è destinata a durare a lungo. Già domenica pomeriggio i settori alpini saranno interessati da rovesci, che precederanno un fronte freddo che all’inizio della settimana prossima interesserà l’Italia con acquazzoni ed un generale calo delle temperature. In questa sede porteremo a confronto i due modelli più performanti della rete, ovvero il modello americano ed europeo; il periodo preso come campione per il nostro confronto è la notte tra martedi 16 e mercoledi 17 aprile.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la notte su mercoledi 17 aprile:

1 di 1 ‘

Osservate lo spostamento dell’alta pressione che con la parte più forte si posizionerà sul vicino Atlantico. Notate inoltre l’aria fredda che sull’Europa centro-orientale determinerà una vera e propria ondata di freddo; in Italia non arriveremo a tanto, ma le temperature diminuiranno in maniera anche sensibile specie al centro e al sud, dove arriveranno acquazzoni e temporali.

La media degli scenari del modello europeo valida per il medesimo lasso temporale, ovvero la notte tra martedi 16 e mercoledi 17 aprile, mostra in sostanza la stessa cosa, segno che la previsione mostra ampi margini di affidabilità.

1 di 1 ‘

Sul fronte delle precipitazioni, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida perla giornata di mercoledi 17 aprile:

1 di 1 ‘

Come anticipato poco sopra, il rischio di avere acquazzoni, qualche temporale ed un calo sensibile delle temperature sarà concreto su mezza Italia, ovvero sul nord-est, le aree interne, il versante adriatico e il meridione. Resteranno invece riparate dalle Alpi il settore di nord-ovest, la Sardegna e l’alto-medio Tirreno dove il rischio pioggia sarà praticamente nullo e il calo termico molto più contenuto.