Meteo pazzo: SOLE COCENTE e temperature da t-shirt nel fine settimana

L’estate di metà aprile ci sarà davvero e coinciderà con il prossimo fine settimana. Questa situazione abbastanza assurda non dovrebbe durare a lungo (Il caldo anomalo del week-end NON durerà: in vista ACQUAZZONI ed aria più FREDDA – MeteoLive.it), ma il computo delle anomalie termiche al rialzo sarà notevole ed avrà un peso enorme sui consuntivi di fine mese.

Ecco l’anticiclone estivo a tutti gli effetti che ci interesserà nel fine settimana; la mappa si riferisce alle ore centrali di sabato 13 aprile:

Ieri abbiamo accennato a due azioni concomitanti che rafforzeranno la figura stabilizzante sul Mediterraneo: quella africana che agirà in quota, mentre al suolo avremo la distensione del braccio orientale dell’alta pressione delle Azzorre; una doppia azione che si rifletterà sui termometri, facendoli lievitare su valori tipici di metà giugno.

La giornata più calda sembra essere domenica 14 aprile, ma anche sabato 13 aprile non sarà da meno. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 15 della giornata prefestiva:

I 30° si toccheranno sulla Sardegna, la Lucania e la bassa Toscana, ma temperature attorno a 26-28° saranno presenti in maniera diffusa da nord a sud, ad eccezione solo di alcune aree costiere per via del mare freddo.

Domenica 14 aprile non si esclude che sull’Italia possano saltare altri record termici al rialzo. Ecco le temperature attese alle ore 15:

Termometro a 31° su Emilia Romagna e Lucania; 30° in Sicilia ed in Puglia; 28-29° diffusi da nord a sud, a testimoniare una giornata estiva a tutti gli effetti. Nel pomeriggio-sera di domenica sono attesi rovesci sulle Alpi ad anticipare il cambiamento che avverrà durante la prossima settimana.