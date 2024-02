Resuscita il FREDDO da est sull’Italia per la festa della donna, ma sarà vero?

Dopo il maltempo del fine settimana, il modello europeo ne prevede altro per mercoledì 6 marzo e giovedì 7 marzo, tra l’altro esteso a quasi tutta la Penisola, seguito repentinamente dall’inserimento di venti da est gelidi che colpirebbero soprattutto nord e centro Italia con anche qualche risvolto nevoso a quote basse.

Tutto molto interessante ma quanto è credibile? Cominciamo ad esporre le mappe del modello europeo, poi faremo un confronto. Ecco il passaggio perturbato del 6-7 marzo con doppia immagine:

A seguire ecco lo sfondamento dell’aria fredda da nord-est con temperature che crollerebbero sino a -8°C a 1500m, soprattutto al nord e punte di -11°C sulle Alpi:

Ci sarebbe anche qualche risvolto nevoso a carattere sparso, con rovesci che se andasse così potrebbero coinvolgere anche le zone pianeggianti, vediamo anche lo schema barico generale:

Questo schema viene ripreso anche dagli altri modelli che però non vedono questo nucleo freddo raggiungere in modo così palese la Penisola, anzi i nuclei o non ci sono, o fanno di tutto per evitare la Penisola, dirigendosi in ogni dove:

Per il momento dunque le possibilità che il freddo possa raggiungerci tardivo per la festa della donna sono minime: 25-30%, ma seguite tutti i nostri aggiornamenti!