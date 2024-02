MALTEMPO nel fine settimana: ATTENZIONE a DOMENICA!

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia alle ore 7 di domenica 3 marzo:

Erano anni che non si vedevano simili perturbazioni con bassi geopotenziali e minimi al suolo strutturati tra la Costa Azzurra ed il Mar Ligure. Il fronte atteso nel fine settimana sarà quindi intenso e porterà un grosso carico di pioggia e di neve sulle nostre montagne, specie al nord-ovest. Vi saranno anche venti di burrasca che soffieranno sui nostri mari rendendoli poco propensi alla navigazione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 2 marzo:

Sarà forse la giornata meno perturbata della settimana. Sul nord-ovest arriveranno rovesci tra il pomeriggio e la serata, mentre ulteriori acquazzoni si attarderanno sul Friuli. Sul resto d’Italia avremo condizioni di variabilità con qualche piovasco nelle aree interne del centro e tra la Sicilia settentrionale e la Calabria, per il resto tempo asciutto e nel complesso mite.

Domenica il tempo diverrà perturbato specie al nord-ovest. La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste per l’intera giornata festiva:

Maltempo al nord-ovest con piogge e rovesci anche intensi. Neve abbondante sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri; 1400-1500 metri la quota neve sull’Appennino Ligure. In giornata fenomeni in estensione al nord-est con neve oltre i 1500 metri. Sempre in giornata arriveranno rovesci su Sardegna, Toscana, Umbria occidentale e Lazio. Sulle restanti regioni assenza di fenomeni. Attenzione ai forti venti meridionali che faranno aumentare le temperature al centro e al sud, valori invece in calo sul nord-ovest.