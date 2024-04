NUBIFRAGI in vista tra martedì e mercoledì? Ecco tutte le MAPPE!

La mappa di copertina si riferisce al modello canadese ed è quella che crede maggiormente in un passaggio incisivo di rovesci, temporali e persino di locali nubifragi tra martedì 9 e le prime ore di giovedì 11 aprile.

Il problema è che nelle ultime emissioni i modelli evidenziano una maggiore difficoltà di penetrazione nella saccatura di martedì 9, ostacolata dall’anticiclone, e questo ridimensionerebbe non poco i fenomeni.



Alcuni modelli invece mantengono una linea votata ad un break temporalesco almeno parziale, come vedremo nella sequenza delle mappe selezionate.

Per il modello ICON ad esempio, di rilevante ci sarà solo un forte temporale tra est Piemonte e sulla Lombardia nella giornata di martedì 9 aprile:

Il modello inglese UKMO invece “storpia” la fenomenologia poiché vede una strozzatura della saccatura che dal Piemonte finirebbe per scivolare come goccia fredda verso la Sardegna e il nord Africa, con conseguenze piovose rilevanti però solo sull’estremo nord-ovest

Molto ridimensionato invece il maltempo per il modello americano, che vedrebbe coinvolto essenzialmente il nord delle Alpi:

Strizza l’occhio invece al peggioramento il modello giapponese JMA che finisce per coinvolgere entro giovedì 11 aprile anche il meridione, proprio per lo sprofondamento della saccatura nell’area mediterranea con conseguenze instabili:

Il modello europeo limita oggi il peggioramento alle sole regioni settentrionali (solo marginale l’interesse del centro), ma come vedete la mancanza di allineamento tra i LAM fa pensare che possano esserci ancora grandi variazioni rispetto alla distribuzione dei fenomeni di questa tormentata saccatura:

Non vi resta che seguire tutti i nostri aggiornamenti!