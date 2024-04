L’anticiclone africano ci invade: ANTICIPO d’ESTATE nei prossimi giorni

L’alta pressione si consolida ulteriormente sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia. Nella giornata odierna saranno ancora possibili annuvolamenti su alcuni settori del nord, mentre sul resto d’Italia il sole avrà decisamente la meglio, con un aumento generale delle temperature. Proprio il CALDO ANOMALO sarà nuovamente sotto i riflettori nei prossimi giorni. Sabato invaderà soprattutto l’Europa centro-occidentale, mentre tra domenica e lunedi interesserà l’Italia ed alcune aree dell’Europa centro-orientale con temperature che in alcuni casi potrebbero superare i 30°.

Sul fronte del tempo odierno, iniziamo con il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 8 e le 16 di venerdi 5 aprile (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Un po’ di nubi sparse ed irregolari saranno presenti al nord, ma non associate a piogge (al massimo qualche pioviggine in Liguria). Su tutte le altre regioni tempo soleggiato o velato con eventuali addensamenti che avranno carattere locale e temporaneo.

Sul fronte termico, già oggi si assisterà ad un primo aumento delle temperature al sud e sulle Isole. Ecco i valori attesi alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Ritroviamo punte di 26° sulla Sardegna e sulla Sicilia, 25° sulla Lucania e sulla Puglia, 24° sulla Romagna. Per il resto temperature abbastanza gradevoli.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 della giornata di domani, sabato 6 aprile:

Un po’ di nubi basse al nord-ovest al mattino, ma in via di attenuazione. Altrove cielo sereno o velato con temperature in ulteriore aumento.

