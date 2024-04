CALDO ANOMALO in arrivo, si prevedono TEMPERATURE RECORD?

L’ondata di caldo di inizio aprile sta per diventare realtà, non solo in Italia, ma su buona parte del nostro Continente. Nella giornata di sabato 6 aprile sarà soprattutto l’Europa centro-occidentale a sperimentare il fiato bollente dell’alta pressione africana, che spingerà isoterme fino a + 20° a 1500 metri nel cuore dell’Esagono Francese. Si tratta di temperature estive che si rifletteranno al suolo con punte localmente superiori a 30°. In altre parole, il rischio di incrementare il già succulento piatto dei record termici al rialzo sarà concreto in queste zone, record riferiti ovviamente al periodo in questione, ovvero la prima decade di aprile.

Nella giornata di domenica 7 marzo, l’alta pressione africana sarà in piena azione sull’Italia, come mostra questa mappa che rileva le anomalie di geopotenziale a circa 5000 metri di altezza; per farla più semplice, la cartina mette in luce la reale forza dell’anticiclone che ci interesserà nella giornata in questione.

L’Italia verrà interessata in pieno dalla rimonta anticiclonica africana che si proietterà anche in direzione dell’Europa centro-orientale, dove rischieranno di saltare altri record termici al rialzo. Lo zero termico schizzerà sulla verticale italica oltre i 4000 metri, creando notevoli problemi alla stabilità del manto nevoso in quota sulle Alpi.

Quali saranno le temperature al suolo che si registreranno sul nostro Paese? La seconda cartina mostra i valori termici attesi in Italia alle ore 15 di domenica 7 aprile:

Ecco i 30° che si faranno vedere sulla Sardegna, la Sicilia e la Lucania, ma 27-28° sono attesi su diverse aree del centro-sud, compresa l’Emilia Romagna. Leggermente più contenute, ma egualmente esuberanti, le temperature sul settore di nord-ovest dove non si dovrebbe andare oltre i 23-24°.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di lunedi 8 aprile:

Sarà probabilmente la giornata più calda: 31° sono attesi sulla Sardegna, 30° su Sicilia, Lucania, Foggiano ed Emilia Romagna; molte aree faranno registrare tra i 27 ed i 29°; in altre parole, sarà una giornata estiva a tutti gli effetti e non si esclude che possano essere sfondati record termici al rialzo, ovviamente riguardanti il periodo in questione, anche da noi.

Nella giornata di martedi 9 aprile, una perturbazione potrebbe portare temporali al nord (NUBIFRAGI in vista tra martedì e mercoledì? Ecco tutte le MAPPE! – MeteoLive.it), mentre il caldo si rifugerà sul medio-basso Adriatico ed al sud, prima di essere spazzato via nella giornata seguente.