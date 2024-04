Meteo pazzo: spunta un AFFONDO FREDDO dal nord Europa a metà mese!

Dopo mesi in cui hanno dominato le correnti occidentali, finalmente il modello europeo vede un affondo freddo da nord, cioè uno scambio meridiano di calore che porterebbe sull’Italia una situazione di maltempo dalle caratteristiche ben poco primaverili.

Sono ormai tre le emissioni ufficiali in cui il modello segnala a fine corsa il tentativo di un ramo del vortice polare di raggiungere il nostro Paese, determinando maltempo e un rallentamento della progressione stagionale:

Il problema è che la media degli scenari snobba questa evoluzione, proponendo invece ancora un’anticiclone invadente con le correnti fredde deviate verso l’est del Continente.

Una situazione che chiaramente lascia molto perplessi e che non può che rendere l’attendibilità di questa previsione piuttosto bassa, che mette comunque la “pulce nell’orecchio” agli addetti ai lavori, che vedono in questa azione un potenziale cambiamento negli schemi barici generali sul Continente, anche se per ora smentita dalle controanalisi: