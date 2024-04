MEDIO TERMINE: alta pressione nuovamente TENACE, ma durerà poco…

Dopo il caldo fuori stagione che interesserà l’Italia tra domenica 7 e lunedi 8 aprile (CALDO ANOMALO in arrivo, si prevedono TEMPERATURE RECORD? – MeteoLive.it), l’arrivo di una perturbazione atlantica dovrebbe far rientrare le temperature nei ranghi della normalità primaverile (NUBIFRAGI in vista tra martedì e mercoledì? Ecco tutte le MAPPE! – MeteoLive.it).

Successivamente, come già accennato ieri, i modelli sono abbastanza concordi sul tempo che potrebbe presentarsi in Europa nella seconda parte della settimana prossima. Anche oggi le mappe a medio termine mostrano una nuova rimonta dell’alta pressione, ma con asse decisamente più occidentale. In altre parole, la nostra Penisola resterà esposta ad infiltrazioni di aria fresca da nord-est che oltre a determinare qualche disturbo, non consentiranno un’eccessiva euforia dei termometri.

Le medie degli scenari dei due elaborati più performanti della rete, ovvero il modello americano ed europeo per venerdi 12 aprile risultano quasi sovrapponibili, segno di una buona attendibilità previsionale.

Di seguito, la media degli scenari del modello europeo valida per venerdi 12 aprile:

Alta pressione sbilanciata ad ovest ed infiltrazioni fresche sull’Italia con qualche disturbo segnatamente al centro e al meridione, in un contesto termico primaverile.

Come anticipato, la media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno risulta molto simile, se non sovrapponibile all’elaborato nostrano:

Questa situazione con l’alta pressione sbilanciata ad ovest non dovrebbe durare molto. Infatti attorno al 15 aprile potrebbe palesarsi un’irruzione fredda da nord (leggi qui i dettagli: Meteo pazzo: spunta un AFFONDO FREDDO dal nord Europa a metà mese! – MeteoLive.it), almeno secondo la corsa ufficiale del modello europeo imbastita questa mattina. Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa linea di tendenza. Continuate a seguirci!