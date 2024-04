Meteo: pronti per l’anticipo d’Estate? Poi cambia tutto

L’alta pressione africana a breve invaderà tutta la nostra penisola determinando giornate molto stabili e dal sapore tardo primaverile, se non addirittura estivo, su alcune regioni. Le temperature, inoltre, saliranno in maniera repentina su tutto lo stivale, soprattutto nel fine settimana quando ci aspettiamo temperature massime localmente fino a 30 o 32 ° come ad esempio su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Sardegna.

Anche la Val Padana riceverà la visita del caldo africano, tanto che le temperature potrebbero raggiungere agevolmente i 25 o 27 °, come se ci trovassimo praticamente tra la fine di maggio e giugno. Insomma, temperature del genere sono certamente anomale per il periodo, con valori di almeno 8 o 10 ° superiori alle medie stagionali.

Tuttavia, per quanto riguarda il Nord, questa ondata di caldo sarà relativamente breve, considerando che tra lunedì sera e martedì avanzerà un fronte freddo dall’Atlantico che entrerà in contrasto con queste temperature piuttosto alte, determinando tanta instabilità. Da questi forti contrasti termici potrebbero derivarne temporali piuttosto forti, specie sul nord-ovest dove non escludiamo temporali molto forti con delle grandinate e locali nubifragi e forti raffiche di vento. Pian piano questo fronte potrebbe anche attraversare le regioni del centro e del Sud tra mercoledì e giovedì prossimo, però per il momento si tratta solo di ipotesi a lungo termine che potrebbero subire anche importanti cambiamenti in corso d’opera.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 5 Aprile: nel complesso stabile, ritorno dell’anticiclone africano e temperature in aumento.

Sabato 6 Aprile: anticiclone africano su tutta Italia e temperature in forte aumento.

Domenica 7 Aprile: anticiclone da nord a sud, caldo estivo sulle isole maggiori e zone interne del centro. Temperature in aumento ovunque.

Lunedì 8 Aprile: stabile su tutta Italia e caldo anomalo da nord a sud, punte superiori ai 30°C nelle zone interne. Temporali entro sera al Nordovest? Da confermare!

Martedì 9 Aprile: possibile peggioramento marcato su gran parte del nord con rischio temporali intensi. Caldo che insiste al sud.

Mercoledì 10 Aprile: migliora al nord, peggioramento possibile al sud (da confermare). Caldo in ritirata.

Giovedì 11 Aprile: residua instabilità al sud, stabile altrove.

