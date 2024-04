Meteo 15 giorni: fine del caldo anomalo e la primavera tornerà a sorridere

Avremo finalmente una primavera più “normale” attorno a metà mese? I modelli oggi disponibili mostrano una circolazione mite occidentale che dovrebbe instaurarsi sul Mediterraneo all’inizio della terza settimana di aprile. Prima che ciò accada ci aspetta un’ondata di caldo anomalo tra sabato 6 e lunedi 8 aprile (L’ANTICICLONE AFRICANO sconvolgerà la primavera: guardate che temperature! – MeteoLive.it) seguita dall’arrivo di precipitazioni anche temporalesche che potrebbero interessare l’Italia tra martedi 9 e mercoledi 10 aprile (CALDO? Solo per poco, martedì affondo TEMPORALESCO su… – MeteoLive.it).

Successivamente, l’alta pressione tenderà temporaneamente a rimontare sull’Europa occidentale, offrendo una spalla di correnti relativamente più fresche alla nostra Penisola, che dovrebbero interessarci tra venerdi 12 e sabato 13 aprile. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 13 aprile:

Ecco l’alta pressione che si stabilirà con un massimo in prossimità dell’Europa centro-occidentale. In Italia avremo un temporaneo respiro di correnti leggermente più fresche da est che disturberanno il bel tempo con alcuni rovesci; la terza mappa mostra appunto questi disturbi con la probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero sabato 13 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

I settori alpini ed alcune aree dell’Italia centro-meridionale verranno interessate da una probabilità di pioggia MEDIA, mentre sul resto d’Italia l’alta pressione farà buona guardia con una probabilità di pioggia BASSA o NULLA.

Cosa potrebbe succedere in seguito? Come abbiamo anticipato, il flusso occidentale tenderà ad abbassarsi di latitudine, quel tanto che basta per interessare la nostra Penisola con generali condizioni di variabilità associate ad un clima mite e gradevole. La terza mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 16 aprile:

In altre parole, sull’Italia avremo la primavera classica con qualche acquazzone, molto vento e senza la presenza di caldo anomalo o maltempo. Gli acquazzoni saranno più probabili al nord, nelle aree interne dell’Italia centrale e nel pomeriggio, mentre il resto d’Italia godrà di situazioni meteorologiche migliori.