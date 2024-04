Pessimi segnali: anomalie estreme di caldo già in Africa!

L’Italia si appresta a vivere una nuova ondata di caldo subtropicale, la seconda di questo primo scorcio della primavera astronomica, cominciata da appena due settimane. Già da domani l’alta pressione avvolgerà gran parte d’Italia, ma raggiungerà l’apice durante il weekend quando avremo un clamoroso incremento delle temperature non solo su tutta la nostra penisola ma anche sull’Europa centro orientale. Su gran parte del vecchio continente sperimenteremo anomalie termiche notevoli, anche di oltre 10 o 15 ° superiori rispetto alle tipiche medie del periodo.

Ma come mai sta arrivando questa improvvisa e forte ondata di caldo precoce? Ebbene, le anomalie cominciano già alla radice, ovvero sull’Africa settentrionale, dove troviamo temperature davvero clamorose anche per la primavera. Dando uno sguardo alle anomalie attualmente presenti sull’Africa centro settentrionale, possiamo notare valori quasi a fondo scala su gran parte dei settori centro occidentali del continente. Nelle aree colorate di rosso scuro, addirittura di nero, scorgiamo anomalie vicine ai 20 ° rispetto alle tipiche medie del periodo, valori che sarebbero elevati addirittura anche in estate.

Non a caso, negli ultimi giorni diverse località tra Niger, Burkina Faso e Senegal hanno registrato temperature fino a 46°C. Il Mali supera addirittura i 48°C.

Le dinamiche che hanno portato a questo riscaldamento clamoroso dell’Africa settentrionale nelle ultime settimane sono riconducibili a movimenti su vasca scala che molto probabilmente risentono dei cambiamenti climatici in atto.

Le ripercussioni di queste pesanti anomalie nordafricane si ripercuotono anche sull’Italia, dove nei prossimi giorni vivremo un’ondata di caldo da sapore simile estivo. L’altezza del geopotenziale sarà molto elevata e questo permetterà l’aria calda di raggiungere facilmente anche le alte quote, come se ci trovassimo praticamente tra luglio e agosto.

Non a caso lo zero termico rischia di salire vertiginosamente, addirittura oltre i 4000 m, fino a sfiorare i 4300 m su tutto il Centro Nord Italia. Uno zero termico così elevato sarebbe assolutamente anomalo anche in piena estate alle nostre latitudini.