NEVE in pianura tra giovedì 21 e venerdì 22: FIOCCHI su diverse città

Il raffreddamento atteso tra mercoledì pomeriggio e l’alba di giovedì 21 favorirà la costruzione di un modesto strato di aria fredda sul catino padano, favorevole alla caduta di neve sino a quote molto basse nel velocissimo passaggio perturbato atteso tra il pomeriggio di giovedì 21 e l’alba di venerdì 22.



Il fronte in arrivo sarà accompagnato da correnti da ovest molto tese, che favoriranno precipitazioni distribuite piuttosto irregolarmente sul territorio. La regione che vedrà più neve sarà la Valle d’Aosta, con accumuli anche di 20cm in città ad Aosta.

A seguire nevicherà molto alla testata delle vallate piemontesi occidentali: Val Susa, Valle dell’Orco, già meno su Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice, Val Varaita ma con fiocchi bagnati anche a Torino e dintorni (probabilità 60%)

Nevicate ancora più copiose sulle vallate del Biellese e dell’Ossola: (da Alagna a Macugnaga).

In questa mappa del modello ECMWF gli accumuli previsti nel pomeriggio e sino alle 19 di giovedì 21 novembre (in giallo e arancione le nevicate più consistenti, in verde quelle deboli):



Coinvolto anche il resto dell’arco alpino ma con accumuli progressivamente inferiori, perché gran parte dell’umidità andrà ad impattare contro le Alpi occidentali, ma dall’Ossola al Canton Ticino e sino alla Valtellina e alle Orobie la neve non si farà attendere.

La neve cadrà bagnata o mista a pioggia anche in pianura sul Piemonte, compreso il fondovalle dell’Ossola, ma anche sull’alta pianura lombarda, sino a sfiorare il Milanese occidentale, per poi dirigersi verso est.

Qui la mappa degli accumuli serali e notturni di giovedì 21 novembre, con le nevicate che guadagneranno le alte pianure del nord-est, probabile pioggia invece sulla bassa pianura lombarda e l’Emilia, interessati da aria più mite:



Qui gli accumuli nevosi complessivi, si nota l’abbondanza della nevicata sull’arco alpino occidentale, specie Valle d’Aosta, alto Biellese ed Ossola in rosso, in verde gli accumuli più modesti.

Le aree di pianura nelle quali sarà più probabile vedere nevicare (anche se si tratterà di neve bagnata), sarà quella compresa fra Torinese, alto Vercellese, alto Novarese e Biellese (alto Piemonte) e Brianza.

Quindi probabilmente vedranno nevicare le città di Torino, Ivrea, Biella, Domodossola.

Poi nel nord-est probabile neve bagnata o mista a pioggia su alto Veronese, Vicentino, alto padovano e Trevigiano.

Dalla mattinata di venerdì 22 è atteso un generale miglioramento al nord, mentre il maltempo colpirà il centro-sud.

