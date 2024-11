Meteo: ennesimo ciclone tra fine mese e inizio Dicembre!

Stiamo per addentrarci nella terza decade di Novembre, l’ultimo scorcio dell’Autunno meteorologico. Il meteo sta per subire un profondo cambiamento, grazie all’arrivo di imponenti masse fredde polari su tutta l’Europa centro-settentrionale, le quali avranno effetti diretti anche in Italia.

Il forte maltempo tra 20 e 22 Novembre è ormai una certezza: spiccherà, tra i vari fenomeni, senz’altro il forte vento di libeccio pronto a sferzare tutto il centro-sud. Fiocchi di neve, intanto, potranno scendere a bassissima quota sul Nord-ovest.

La dinamicità non si limiterà a questa perturbazione! Dopo una breve pausa tra il week-end e lunedì, ci avvieremo verso un finale di Novembre decisamente turbolento. Il modello americano GFS propone la discesa di una nuova saccatura fredda artica sull’Europa centrale, pronta a gettarsi sul Mediterraneo attraverso la “porta occidentale”.

Questa perturbazione, secondo il recente aggiornamento di GFS, pare possa isolarsi per più giorni consecutivi nel Mediterraneo, tanto da persistere fino ai primi giorni di Dicembre. Qualora questo scenario dovesse realizzarsi, il nord e le regioni tirreniche farebbero i conti con una nuova severa ondata di maltempo, con l’aggiunta di forti nevicate fino a quote interessanti sul Settentrione.

Per le Alpi sarebbe senz’altro una grande notizia, una grossa occasione per fare provviste di neve alle medio-alte quote. Discorso diverso invece per le pianure, già fortemente martoriate dal maltempo negli ultimi mesi.

La tendenza meteo è ancora pregna di incertezze data la distanza temporale eccessiva. Attendiamo i prossimi sviluppi per potervi fornire un quadro più chiaro e affidabile per fine mese e inizio Dicembre.