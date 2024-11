Meteo: prima tempesta di vento della stagione, anche pioggia e fiocchi di neve

Una vasta irruzione polare sta avvolgendo l’Europa, con venti forti e nevicate a quote bassissime dalla Germania in su. L’Italia, a breve, farà i conti con una parte di questo flusso polare proveniente da nord-ovest: esso genererà due depressioni (una mercoledì, l’altra venerdì) sul mar Ligure che innescherà fortissime raffiche di libeccio.

Il forte vento sferzerà tutto il centro-sud e le isole maggiori, superando localmente i 100 km/h specie in Appennino. Contemporaneamente arriveranno piogge e rovesci, specie lungo il lato tirrenico e al nord.

Sulle regioni nord-occidentali il calo termico sarà sostanzioso a differenza del centro-sud, dove il libeccio manterrà le temperature oltre i 15°C. Sul Piemonte la quota neve potrebbe giungere fino in bassa collina o addirittura a quote pianeggianti. Tra giovedì sera e le prime ore di venerdì la neve potrebbe raggiungere anche Torino. Fiocchi in collina/bassa collina in Lombardia, mentre su Valle d’Aosta e Trentino alto Adige potrebbe nevicare fin verso i fondo valle.

Successivamente il tempo migliorerà rapidamente, in attesa di un’altra potenziale ondata di maltempo ad inizio prossima settimana, con obiettivo nord Italia.

Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi sette giorni:

Mercoledì 20 Novembre: neve sulle Alpi di confine e Valle d’Aosta, piogge sparse sul Triveneto in serata. Instabilità sulle regioni tirreniche, forte libeccio su tutto il centro-sud. Temperature in aumento al centro-sud, in calo al nord.

Giovedì 21 Novembre: depressione in formazione tra il mar ligure e la Val Padana. Peggiora su tutto il nord e centro Italia con piogge diffuse. Nevicate in rapido calo di quota al Nord-Ovest, localmente in pianura sul Piemonte, possibile nevicata su Torino. Momentanea attenuazione del vento, temperature stazionarie al centro-sud, in calo al nord.

Venerdì 22 Novembre: residua instabilità sul nord-est, con neve in collina. Migliora rapidamente al nord-ovest. Vento di libeccio impetuoso su tutto il centro-sud, raffiche oltre 100 km/h in Appennino.

Sabato 23 Novembre: ultimi rovesci al sud e basso Adriatico, si attenua il forte libeccio, scendono ovunque le temperature.

Domenica 24 Novembre: più stabile ovunque, eccetto isolati piovaschi sul medio-alto Tirreno. Tornano le nebbie al nord.

Lunedì 25 Novembre: generalmente stabile, eccetto nubi al nord e qualche piovasco sul nord-ovest.

Tutta la pioggia prevista fino al 25 Novembre:

Martedì 26 Novembre: nuovo possibile peggioramento al nord con rovesci e neve sulle Alpi. Stabile altrove.

