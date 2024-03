Meteo ESTATE 2024 stabile e rovente? In realtà più aprile…

Come sarà l’estate 2024? Non si parla d’altro ormai. Dopo un inverno eccezionalmente mite e un febbraio termicamente da record, tutti guardano preoccupati all’arrivo della stagione calda. Sarà dominata dall’anticiclone africano? Avremo temperature da record per mesi?

Rispondere SI, sarebbe troppo facile, visto il trend degli ultimi anni.



Invece il modello europeo, pur non fornendo indicazioni sicure ma solo proiezioni, ci dà l’idea che il mese più caldo e stabile sull’Italia possa risultare sorprendentemente quello di APRILE, lo vediamo in questa mappa che mostra la distribuzione termica a 2m sul Continente e dove si nota come il mese risulti caratterizzato da temperature elevate, sopra la media:

In maggio invece sarebbero maggiori le occasioni di instabilità atmosferica: un maggio piovoso sarebbe importante in vista della grande estate, notate come soprattutto al nord e al centro, le temperature subiscano una flessione, da notare anche i valori inferiori alla norma sull’area scandinava finlandese:

In giugno situazione che andrebbe a confermare l’instabilità di maggio, come si nota dalla mappa; sembrerebbe dunque probabile una reiterazione della tendenza temporalesca tra nord e centro e instabilità più accentuata sul centro Europa; facilmente caldo e stabile il tempo al sud ma senza eccessi termici:

E infine luglio, che confermerebbe la tendenza temporalesca abbastanza frequente su nord e centro Italia ma con qualche occasione per temporali e clima più fresco anche per il resto d’Italia, isole comprese. Come vedete è meglio non dare nulla per scontato, la storia della stagione estiva 2024 non è ancora stata scritta e il titolo per ora non può essere: ROVENTE ed ESTREMA perché le mappe non vanno in questa direzione: