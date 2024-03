Arriva l’ALTA PRESSIONE, ma non in formato MOSTRO. Avremo incertezze su…

Dopo tanta pioggia, una pausa più o meno lunga dei fenomeni diventa quasi obbligatoria. In alcune regioni piove quasi ininterrottamente da un mese ed i terreni non ce la fanno più ad assorbire acqua. Che si viva un clima fatto di estremi è sotto gli occhi di tutti e la pioggia che fino ad un mese fa veniva invocata su alcune regioni come una benedizione, adesso è diventata una meteora eccessiva ed in grado di creare dissesti; per non parlare della neve che ha seppellito il nostro arco alpino con accumuli da capogiro dopo un inverno penoso.

Ora per fortuna si volta pagina. Arriva l’alta pressione, ma senza gli eccessi di questo inverno. Nessun mostro anticiclonico con temperature simil-tropicali al suo interno, ma solo un aumento della pressione che porterà un po’ di sole e farà finire il maltempo sulle regioni più duramente colpite nelle ultime settimane.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra mercoledi 13 e giovedi 14 marzo secondo il modello europeo.

1 di 1 ‘

Cosa notiamo? Due zone di bassa pressione ai lati ed una blanda alta pressione nel mezzo. Le perturbazioni verranno deviate verso il nord Europa, mentre più ad est sarà presente una bassa pressione con aria più fresca che potrebbe disturbare in parte il versante adriatico e il meridione con qualche episodio instabile. Sul resto d’Italia le condizioni torneranno stabili e con temperature in aumento, ma senza esagerare.

Il modello americano per il medesimo frangente temporale (la notte tra mercoledi e giovedi) opta per infiltrazioni fresche maggiormente tenaci sull’Italia, come si nota dalla mappa:

1 di 1 ‘

Le regioni del medio-basso Adriatico e il meridione potrebbero avere qualche rovescio ed un clima più fresco. Il resto d’Italia sarà invece in compagnia del bel tempo, anche se con qualche nube pomeridiana sui monti, ma senza risvolti precipitativi.