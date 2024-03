SPETTACOLO sulle ALPI: quanta NEVE e sciate garantite sino a Pasqua!

Il risultato dei numerosi passaggi perturbati di questo periodo è un manto nevoso fresco ed abbondante, soprattutto oltre i 1500m di quota. Il problema dei prossimi giorni sarà la tenuta dello stesso a causa delle alte temperature previste e del soleggiamento generoso.

La serenità notturna del cielo dovrebbe comunque preservare in buono stato le piste d’alta quota. Inoltre durante la terza decade del mese è previsto qualche altro passaggio perturbato, utile a rifornire ulteriormente i ghiacciai almeno oltre i 1800m di quota.



Certo, manca sempre una zampata fredda da nord o da nord-est, che garantirebbe un clima più invernale, ma aprile è capace spesso di miracoli nevosi temporaleschi anche a quote basse, dunque non disperiamo. Intanto godiamoci questi panorami da sogno: in copertina Madonna di Campiglio, che ha fatto veramente il pieno di neve, qui sotto non è stata da meno Santa Caterina Valfurva:

Come sempre non può mancare Colfosco in Badia, anche se l’apporto non è stato eccezionale come ci si attendeva:

Valtellina bianca da Semogo verso Livigno, a Bormio solo una spruzzata ma piste in quota ben innevate:

Anche in Valle d’Aosta tanta neve fresca, qui siamo a Cogne: