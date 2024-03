METEO: ecco quando smetterà di piovere: si vede la fine!

Ancora tanta pioggia da mettere in preventivo, soprattutto nel prossimo fine settimana, poi lo spunto dell’anticiclone che non ti aspetti (o forse si) che viene a tamponare la processione di depressioni in transito ormai dal 22 febbraio.

Intendiamoci: visto che l’inverno non si è visto, è almeno stato importante che abbia piovuto ma il nostro Paese è fragile e basta pochissimo per passare dalla siccità all’alluvione.

Si vede dunque un tentativo di ripresa parziale dell’anticiclone da LUNEDI 12 MARZO in poi che consentirà ancora dei passaggi nuvolosi da ovest e magari ulteriori momenti piovosi, ma in un contesto decisamente più votato a lunghe pause asciutte e soleggiate.

Anche la media degli scenari del modello americano vede questo tentativo dell’anticiclone di riprendersi la scena e di regalare il volto più mite e stabile della primavera dal 12-13 sino al 18-20 del mese:

Ancora una volta da rimarcare la totale assenza di freddo da est, tutte le volte che le mappe hanno provato ad abbozzarlo hanno sempre fallito, surclassato dalle correnti occidentali.