Il MALTEMPO seguiterà a TORMENTARE l’Italia, seppur con opportune pause

L’intenso gorgo depressionario che ha letteralmente seppellito di neve il settore alpino centro-occidentale e determinato intense piogge tra la Liguria e la Toscana, si sta muovendo verso levante, attenuandosi. Vediamo subito dove sta ancora piovendo o nevicando questa mattina sul nostro Paese con l’ausilio della riflettività del radar:

Le piogge più intense sono in atto tra il nord-est e le aree interne del centro. Abbiamo anche rovesci sulla Sardegna, nevosi oltre i 1000 metri. Temporali al sud, specie sulla Calabria, mentre al nord-ovest piove ancora a tratti, ma la situazione dovrebbe migliorare il giornata.

Vediamo subito come si presenterà il tempo nella giornata odierna con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 5 marzo:

Al nord e sulla Toscana ultime precipitazioni al mattino e tendenza a miglioramento nell’arco della giornata con schiarite. Tempo molto instabile invece sulle Isole, versante adriatico e al sud con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Quota neve in calo al centro-sud fino a 1000-1200 metri, forti venti da nord-ovest con mari in cattive condizioni tra la Sardegna, la Sicilia e il basso Tirreno.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Temperature in calo soprattutto al centro, al sud e sulla Sardegna, farà anche freddo nelle aree interne dell’Appennino centro-meridionale. Al nord invece temperature in leggero aumento.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, martedi 5 marzo:

Al mattino ancora rovesci all’estremo sud e sulla Sicilia, in genere soleggiato altrove. In giornata peggiora al nord con rovesci e quota neve in calo in serata sul nord-ovest fino a 700-900 metri. Temperature in lieve aumento ovunque.