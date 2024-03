Tutta la METEO della settimana: dove e quando pioverà, i dettagli!

La depressione che oggi ha interessato soprattutto Piemonte, estremo ovest lombardo e Liguria, per la giornata di lunedì 4 è destinata a coinvolgere in forma attenuata il centro e il sud, con fenomeni a carattere sparso, che in mattinata potranno ancora lambire il settentrione, qui una carta che riassume il tempo di lunedì 4 marzo:

Martedì 5 marzo un piccolo vortice si insinuerà al nord-ovest provocando rovesci pomeridiano-serali tra Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed ovest Lombardia:

Ecco le conseguenze anche a livello precipitativo: notate il nocciolo precipitativo più rilevante sull’alto Piemonte atteso nel tardo pomeriggio di martedì 5 marzo!

Mercoledì 6 marzo nubi e rovesci sparsi a macchia di leopardo potranno interessare nord-est, zone interne del centro e del sud, ma si esauriranno verso sera, lasciando spazio a due giornate sostanzialmente buone e miti, quella di giovedì 7 e venerdì 8 marzo.

Da sabato 9 marzo invece arrivo di una figura depressionaria importante da ovest con doppio passaggio perturbato e insistenza del vortice almeno sino a lunedì 11 marzo:

Vediamo allora concretamente il doppio passaggio atteso tra sabato 9 e domenica 10, attraverso queste due mappe del modello americano, la prima è prevista intorno al mezzogiorno di sabato:

La seconda per le ore centrali di domenica 9 marzo:

Come vedete è davvero difficile uscire da questa situazione perturbata fintanto che l’anticiclone rimarrà in posizione anomala sulla Scandinavia. Quando tornerà il bel tempo? Forse intorno alla metà del mese, ma seguite gli aggiornamenti!