Arriva un nuovo VORTICE FREDDO: ecco chi colpirà e quando; attenti alla NEVE!

Un piccolo ma insidioso vortice freddo colpirà il nord-ovest e la regione alpina tra martedì sera e la mattinata di mercoledì, per poi scivolare verso il medio Tirreno attenuato. La recrudescenza perturbata si attiverà nella serata di venerdì 5 marzo sul Piemonte, estendendosi all’ovest della Lombardia e alla Liguria, senza risparmiare le Alpi centro-orientali sino al fondovalle.

Il vortice freddo porterà con sé un calo delle temperature con l’isoterma degli zero gradi che dovrebbe attestarsi intorno ai 1300m e addirittura sull’Appennino ligure attorno ai 1000m, consentendo ai rovesci di neve notturni e mattutini di cadere sin verso i 500m nelle vallate appenniniche:

Qui invece vediamo la distribuzione delle precipitazioni nella notte tra martedì e mercoledì con i rovesci che si alterneranno a pioggia debole tra Piemonte, ovest Lombardia e Liguria, qualche nevicata anche sulle Alpi oltre i 700-900m, più copiosa sui settori centro-orientali, piogge passeggere sulla pianura friulana:

A rendere un po’ incerta la localizzazione delle precipitazioni nevose più importanti è la divergenza modellistica sull’ingresso dell’aria fredda, che secondo alcuni modelli dovrebbe manifestarsi addirittura più a ridosso dell’Appennino ligure che del settore alpino, come ci mostra questa mappa a 1500m prevista dal modello tedesco per la notte tra martedì e mercoledì. In ogni caso NON sono previste nevicate sino in pianura.