Meteo: il momento più FREDDO della settimana

Tra giovedi e venerdi saremo interessati da una FASE MOLTO TURBOLENTA che potrebbe portare tempo molto perturbato su alcune regioni. Non appena la furia degli elementi si sarà placata, sull’Italia arriverà il freddo. Si tratterà solo di una toccata e fuga, ma su alcune regioni il termometro scenderà a livelli decisamente invernali.

Quale sarà il momento più FREDDO della settimana? Quasi sicuramente la notte tra venerdi 22 e sabato 23 novembre. La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese alla mezzanotte su sabato 23 novembre:

Notate la forte ondata di freddo che interesserà tutto il settore centro-orientale del nostro continente. Anche l’Italia verrà interessata con l’isoterma -5° alla medesima quota che si adagerà tra il versante adriatico e il meridione.

Vediamo ora il riscontro termico al suolo. Queste sono le temperature attese al suolo alle 6 del mattino di sabato 23 novembre. Sarà questo il momento più FREDDO della settimana:

Temperature sottozero in Valpadana con punte al ribasso tra -2 e -3°: Molto freddo in assenza di vento e cielo sereno nelle vallate interne dell’Appennino centro-meridionale dove si toccheranno i -4/-5°. Le temperature caleranno su tutta l’Italia, anche se nella giornata di domenica le correnti fredde settentrionali se ne andranno per lasciare il posto ad aria più mite e umida.