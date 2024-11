MALTEMPO, VENTO e FREDDO tra giovedi e venerdi in Italia: le regioni convolte

La fase di maltempo più acuta interesserà la nostra Penisola tra giovedi 21 e venerdi 22 novembre. La prima cartina mostra la posizione della perturbazione attesa nella notte tra giovedi 21 e venerdi 22 novembre:

Notiamo un nido di isobare molto strette, segno di vento molto forte che spirerà sulla nostra Penisola. Massima attenzione quindi allo stato del mare che sarà in condizioni proibitive con mareggiate anche intense lungo le coste esposte ad occidente (versante ligure e tirrenico in particolare).

Sul fronte dei fenomeni, la seconda cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di giovedi 21 novembre:

NEVE ABBONDANTE in Val d’Aosta con ampio interessamento anche dei fondovalle. Rischio di neve anche tra Piemonte centro-occidentale ed alta Lombardia in media oltre i 200-300 metri, ma possibile anche in pianura anche se difficilmente avremo accumuli, se non sui settori più occidentali del Piemonte per sfondamento ( per ulteriori dettagli: neve-in-pianura-tra-giovedi-21-e-venerdi-22-ecco-le-aree-coinvolte). Ombra pluviometrica tra basso Piemonte, Liguria centro-occidentale e bassa Lombardia con assenza di fenomeni.

ROVESCI e VENTO FORTE tra Spezzino, alta Toscana ed Appennino settentrionale. Rovesci in serata anche nelle aree interne del centro e sulla Sardegna, piovaschi anche sui settori occidentali della Calabria e sul Friuli, per il resto tempo asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di venerdi 22 novembre:

Migliora in genere al nord, tranne gli ultimi rovesci sull’Emilia Romagna in via di attenuazione. Ultime nevicate sui rilievi confinali della Val d’Aosta, ma in attenuazione. MALTEMPO invece al centro specie tra Tirreno e zone interne con rovesci, temporali, vento forte e neve oltre i 1300-1400 metri in Appennino. MALTEMPO in arrivo anche al sud specie sulla Campania e la Calabria Tirrenica con rovesci e vento forte, per il resto tempo asciutto. Temperature in calo anche al centro e al sud.