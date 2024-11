MALTEMPO in arrivo sull’Italia, poi anche il FREDDO

Il lento incedere delle correnti occidentali sul nostro Continente ha spazzato via l’alta pressione che da settimane governava il tempo in sede europea ed italica. Ora la nostra Penisola si appresta ad essere interessata da condizioni di maltempo, che inizialmente saranno molto miti, per poi divenire più fredde (con il taglio nord Atlantico delle correnti) tra giovedi e sabato.

Andiamo però con ordine: la prima immagine mostra la situazione presente questa mattina in Europa attraverso l’occhio vigile del satellite:

Focalizziamo lo sguardo a nord dell’arco alpino. Notiamo una coppia di perturbazioni: la prima interesserà essenzialmente le Alpi ed alcune aree del Tirreno nella giornata odierna. A seguire una seconda perturbazione molto veloce che darà luogo ad abbondanti nevicate sui settori esteri delle Alpi ed in Val d’Aosta e tempo instabile al centro-sud nella giornata di domani, mercoledi 20 novembre.

Vediamo comunque la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata odierna, martedi 19 novembre:

Sulla Val d’Aosta tempo in peggioramento con piogge e nevicate solo oltre i 1800-2000 metri, ventoso in quota. Lungo il versante tirrenico rovesci spot alternati a schiarite; rovesci più persistenti nel sud-ovest della Sardegna, sulla Calabria Tirrenica e il nord della Sicilia. Attenzione ai venti in rinforzo da ovest tra pomeriggio e sera con mareggiate in serata sui lidi occidentali.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Tranne alcuni casi della Pianura Padana dove avremo valori anche sotto i 10°, sul resto d’Italia temperature molto miti. Punte di 22° sulla Sicilia e 20° su Calabria e Puglia.

Infine, questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell’arco della giornata di domani, mercoledi 20 novembre:

Rovesci ed anche qualche temporale sul versante tirrenico, zone interne, Sardegna occidentale e nord Sicilia. Attenzione ai venti forti ed ai mari in cattive condizioni con mareggiate sui lidi occidentali. Assenza di fenomeni sulle pianure del nord e su buona parte del versante adriatico, in ombra pluviometrica. Abbondanti nevicate tra Val d’Aosta, Ossola e rilievi più occidentali con quota neve in calo da 1800 metri della mattinata a 800-1000 metri in serata. Possibile vento di caduta dalle Alpi, molto mite, in Valpadana. Temperature sempre miti su tutte le regioni, in calo solo dalla sera al nord.