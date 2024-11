Neve a bassa quota sul Nord Italia giovedì 21: ultimi aggiornamenti

La prima nevicata a bassa quota della stagione potrebbe davvero concretizzarsi nel corso della settimana, precisamente tra giovedì 21 e venerdì 22. Sarà il nord Italia il primo settore a ricevere la visita dei fiocchi di neve a quote più basse del solito, complice l’ingresso di aria fredda di matrice polare.

Mentre il centro-sud se la vedrà con furiosi venti di libeccio, nubi e rovesci, il nord vedrà un consistente calo termico e potenziali nevicate a bassissima quota. Il calo termico avrà inizio da mercoledì sera, in vista di un giovedì che avrà in serbo molte sorprese.

Una perturbazione proveniente da ovest transiterà sul nord Italia da giovedì pomeriggio, contribuendo ad un sensibile calo delle temperature su tutto il Nord-ovest, portando la colonnina di mercurio a ridosso dello zero sulla Val Padana occidentale. Eloquenti le temperature previste giovedì sera:

La quota neve, inizialmente regalata ai monti, scenderà molto velocemente tra giovedì pomeriggio e sera, fino a conquistare le bassissime quote del Piemonte. Al momento si prevede una quota neve attorno ai 300 metri, con fioccate anche più in basso, fino a 200 metri circa. Torino, ad esempio, potrebbe vivere la prima nevicata della stagione nella sera di giovedì e le prime ore di venerdì. Attesa neve abbondante anche fin nei fondovalle della Valle d’Aosta.

Il modello europeo ECMWF è nettamente più prolifico riguardo la neve a bassa quota. Si prevedono accumuli di qualche centimetro nel torinese e gran parte del Piemonte. Spolverate possibili fino alle porte di Milano tra la notte e la mattina di venerdì. Nevicate possibili anche nell’Oltrepo pavese e a sprazzi su bassa Lombardia, Veneto e Trentino (più diffuse): su questi settori la quota neve si attesterà sui 300-350 metri, ma in presenza di fenomeni più intensi potrebbe scendere improvvisamente regalando nevicate a quote inaspettate. In caso contrario avremo piogge o piogge miste a neve.

Attendiamo i prossimi aggiornamenti per capire con più chiarezza la quota neve definitiva tra giovedì e venerdì. Il Nord-ovest sarà senz’altro il settore favorito per l’arrivo dei fiocchi di neve a bassa quota, ma per i dettagli occorrerà attendere almeno altre 48 ore.