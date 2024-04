Meteo aprile: alternanza tra onde calde e perturbazioni piovose

Ancora una debole perturbazione nella giornata di mercoledì 3 e poi spazio ad una rimonta anticiclonica abbastanza efficace, che favorirà momenti soleggiati in un contesto tardo primaverile almeno sino a lunedì 8.

Notate il rialzo termico previsto nel fine settimana 6-7 aprile da questa mappa termica a 1500m:

Da martedì 9 a giovedì 11 sembra possibile ma non è ancora certo, il passaggio di un’onda perturbata da ovest, segnatamente al nord e al centro con momenti piovosi e moderato calo termico, come si nota qui:

Nei giorni successivi l’alta pressione non dovrebbe riuscire a riprendere il possesso dell’Italia in maniera decisa e le correnti per qualche giorno si disporranno da nord ovest, determinando condizioni di variabilità, specie lungo l’Adriatico e sul basso Tirreno, in un contesto termico piacevole:

Verso metà mese ecco invece un guasto più importante, con un affondo da ovest delle correnti perturbate che dovrebbe ulteriormente ridimensionare l’alta pressione e favorire piogge su molte regioni:

La linea di tendenza è quella proposta dal modello americano è ha un’attendibilità media: 60%, seguite pertanto tutti gli aggiornamenti.