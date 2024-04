Weekend di CALDO ANOMALO su alcune regioni italiane

L’ultima debole perturbazione è prevista interessare le regioni settentrionali nell’arco della giornata di mercoledì 3 aprile (Fase VARIABILE sull’Italia, ma non esente da un po’di MALTEMPO – MeteoLive.it). Successivamente, l’alta pressione africana tenderà progressivamente a rimontare sul bacino del Mediterraneo, proponendo un promontorio stabilizzante abbastanza solido nel fine settimana. Ciò significa che sulla nostra Penisola il tempo tenderà a stabilizzarsi e potrebbe arrivare nuovamente caldo anomalo tra sabato e domenica, specie al centro e al sud.

La prima mappa mostra la situazione sinottica secondo le mappe odierne, prevista nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile:

Ecco il promontorio stabilizzante africano che dovrebbe garantire un fine settimana ideale per stare all’aria aperta, anche se accompagnato da temperature troppo esuberanti per l’inizio del mese di aprile. Vediamo allora i valori termici previsti in Italia iniziando dal primo pomeriggio di sabato 6 aprile, alle ore 15:

Puntiamo subito lo sguardo alle Isole e ad alcune aree del settore centro-meridionale italico. Punte di 29° sono attese sulla Sardegna settentrionale, 27° tra Puglia e Lucania, 26° su Sicilia e Romagna.

Domenica 7 aprile, secondo le mappe attuali, potrebbe fare ancora più caldo in Italia. Ecco i valori previsti sempre alle ore 15 della giornata festiva:

Ci sono i 30°(!) che si potrebbero toccare sul nord della Sardegna; 29° tra Puglia e Lucania, 28° in Sicilia e sulla Romagna, 27° sulla Calabria Ionica e lungo le coste delle Marche. Sul resto d’Italia temperature ben al di sopra dei 20°.