Fase VARIABILE sull’Italia, ma non esente da un po’di MALTEMPO

La perturbazione giunta ieri sull’Italia si è comportata come una scopa, spazzando via la sabbia e il vento di Scirocco che da giorni stava spirando, specie al centro e al sud. Il caldo anomalo è stato finalmente allontanato anche dalle regioni meridionali ed al suo posto è subentrato un regime di correnti occidentali leggermente più fresco. In questo flusso è inserita una debole perturbazione che nella giornata di domani darà effetti essenzialmente al nord, prima di un generale ristabilimento delle condizioni atmosferiche che dovrebbe traghettarci verso un fine settimana nel complesso soleggiato.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, mercoledi 3 aprile:

Nell’arco della giornata odierna saranno possibili locali piovaschi sull’alta Toscana, il Friuli e tra il basso Lazio e la Campania, ma cose di poco conto. Su tutte le altre regioni tempo variabile con belle schiarite ed assenza di fenomeni.

Quadro termico nel complesso primaverile e gradevole sull’Italia. Queste sono le temperature attese sul nostro Paese alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Punte di 26° sulla Sicilia orientale, 23° tra Lucania e Calabria Ionica, 22° sulla Sardegna meridionale.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, mercoledi 3 aprile:

Ecco la debole perturbazione che interesserà il settentrione con qualche pioggia o rovescio specie sulla Liguria centro-orientale e sulle Alpi. Su tutte le altre regioni tempo buono e mite.