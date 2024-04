SOLE e CALDO: l’anticiclone proverà ad abbracciare l’Italia ma ci riuscirà?

La rimonta anticiclonica prevista da giovedì 4 aprile non sarà probabilmente quella vincente, anche perché altrimenti vorrebbe dire che, invece di aprile, ci troveremmo davanti ad un giugno anticipato.

La sua fiammata calda comunque la darà, ma entro martedì 9 o mercoledì sarà limato dall’inserimento di correnti occidentali, che ospiteranno almeno un paio di impulsi temporaleschi in grado di coinvolgere il nord e il centro del nostro Paese.

Qui la sequenza, si passa dall’alta pressione all’ingresso delle correnti occidentali:

Ed ecco per il 9-10 lo sfondamento delle correnti sud occidentali instabili:

Tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile assisteremo alla rotazione delle correnti da nord-ovest con qualche precipitazione in vista anche per le regioni adriatiche ed il meridione, con il nord-ovest questa volta in cielo sereno e sottovento dunque alla circolazione:

Entro la metà del mese si scorge però un segnale importante da parte del modello americano, l’analisi dell’anomalia barica a 5500m mette in evidenza un rafforzamento dell’alta pressione alle basse latitudini mediterranee, e quindi l’avvio di una fase stabile più duratura. Sarà vero? Seguite i nostri aggiornamenti: