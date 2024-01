L’INVERNO proseguirà tra continui sbalzi termici: fine mese con il botto?

Arrivano altre conferme: l’inverno intende proseguire sulla falsariga delle ultime settimane: gli sbalzi termici continueranno e, tra fine gennaio e l’inizio di febbraio potremmo vederne delle belle.

Si partirà dal super anticiclone del 24-25 gennaio:

Il calo dell’attività del vortice polare troposferico, previsto a fine mese, la combinazione favorevole dell’indice MJO con l’attuale fase di Nino moderato, potrebbe preludere ad una risalita dell’anticiclone verso nord con conseguente affondo di un vortice depressionario nel cuore del Mediterraneo e l’attivazione di una situazione di SCAND+ porterebbe l’inverno a fare sul serio anche sul nostro Paese.

Notate qui la caduta dell’indice AO (Arctic Oscillation) che monitora la forza del vortice polare troposferico, confermata per fine mese:

Qui l’ipotetico scenario, per ora molto forzato e poco attendibile, ma è utile per farsi un’idea dello schema barico che potrebbe derivarne in due mosse, il tutto entro il 30-31 gennaio:

E di conseguenza ecco anche le temperature a 1500m che ne scaturirebbero:

E le conseguenze sul piano precipitativo? Laddove l’aria fredda agirebbe con maggiore “peso” potrebbero essere anche nevose. Ma non si può nemmeno lontanamente pensare di entrare ora nel dettaglio di una previsione, basata solo su un vago schema barico, sposato peraltro solo dal 20% dei clusters.

E’ comunque un segnale da non trascurare e che ci porterebbe a sbarazzarci dello scomodissimo super anticiclone. Seguite gli aggiornamenti!