MALTEMPO, FREDDO e NEVE a bassa quota in arrivo sull’Italia tra venerdi e sabato

Un veloce episodio invernale interesserà la nostra Penisola tra venerdi pomeriggio e domenica 21 gennaio. I massimi di freddo e di maltempo sono attesi nella giornata di sabato 20 gennaio, quando parte del centro e il meridione vivranno il primo contesto freddo e nevoso di questa sciagurata stagione. Domenica sarà già tutto passato, a parte gli ultimi fenomeni sulle estreme regioni meridionali, ma in via di attenuazione.

La prima mappa mostra il massimo del freddo atteso in Italia nella mattinata di sabato 20 gennaio. Si tratta delle temperature a 1500 metri di altezza:

Isoterme attorno a -8° alla medesima quota saranno possibili in prossimità dell’Appennino settentrionale, ma quasi tutto il settentrione e il medio-alto Adriatico saranno interessati da temperature alla medesima quota comprese tra -6 e -7°.

Sul fronte dei fenomeni, avremo un passaggio rapido da nord a sud con il maltempo che tenderà a concentrarsi al meridione e su parte del centro nella giornata di sabato.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di venerdi 19 gennaio:

L’aria fredda in ingresso dalla Porta della Bora inizierà ad affluire nel corso della mattinata portando precipitazioni sul nord-est con quota neve in progressivo calo. Non si esclude pioggia mista a neve su Trieste nel pomeriggio e fiocchi di neve oltre i 300-500 metri in prossimità dell’Appennino settentrionale e Marchigiano in serata. Nella serata di venerdì e nella notte non si escludono deboli nevicate anche sul Piemonte occidentale e meridionale oltre i 200-300 metri. Sul resto d’Italia molte nubi con piogge in arrivo dalla Sardegna ed in estensione al restante centro e meridione, ma con quota neve ancorata sui 1400-1500 metri.

Nella giornata di sabato 20 gennaio l’aria fredda entrerà con decisione sull’Italia portando maltempo su parte del centro e al meridione. Ecco la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nella giornata in parola.

Al nord ultimi fiocchi di neve al primo mattino presto sulle Alpi occidentali, ma in via di attenuazione; sul resto del nord e sulla Toscana cielo sereno, ma freddo. Nevicate al mattino tra Marche, Umbria orientale e Abruzzo oltre i 300-400 metri, ma con situazione in miglioramento nel pomeriggio. Piogge e rovesci sparsi sulla Sardegna e maltempo soprattutto al sud con temporali sulla Calabria e quota neve in calo fino a 350-400 metri su Molise e Puglia Garganica, 750 metri sulla Calabria.

Venti ovunque sostenuti tra nord e nord-est, mari in cattive condizioni lungo l’Adriatico e al sud con mareggiate lungo le coste esposte, temperature in sensibile calo ovunque, specie al sud.