Giornata variabile e MITE, ma FREDDO e MALTEMPO sono in agguato

Il tempo si movimenterà ulteriormente nell’arco del fine settimana, per poi spegnere improvvisamente la sua foga a partire da lunedi prossimo stante l’arrivo di un potente anticiclone che le mappe avevano individuato con oltre 200 ore di anticipo. Godiamoci quindi l’episodio invernale del week-end, in quanto la settimana prossima sarà davvero dura poter parlare di inverno sull’Italia, ma andiamo con ordine.

Iniziamo con l’immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Una prima perturbazione è transitata da ovest verso est. Sta dando fenomeni ancora sull’estremo nord-est e su parte delle regioni centrali, dopo aver dato piogge fino a 60-70mm nelle aree interne del Levante Ligure.

Oggi verremo interessati da un flusso umido e mite da ovest, ma domani cambierà tutto. Aria fredda continentale irromperà dalla porta della Bora interessando in un primo tempo le regioni settentrionali, poi anche il centro e il meridione specie nella giornata di sabato.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle 7 di domani mattina, venerdi 19 gennaio:

Giornata variabile dettata da correnti miti occidentali. Qualche rovescio sarà possibile lungo il Tirreno e le aree interne, ultime piogge sull’estremo nord-est e nevicate sull’alta Val d’Aosta a quote elevate, per il resto tempo abbastanza soleggiato e mite.

Sul fronte termico, valori primaverili al centro e al sud, ancora un po’ freddo al nord:

Punte di 20-21° al meridione e lungo il versante adriatico, 19° sulla Sardegna meridionale. Un po’ freddo sulle pianure del nord con valori quasi ovunque sotto i 10°.

Diamo ora un cenno anche al tempo che farà domani, venerdi 19 gennaio:

Avremo l’ingresso di aria fredda al nord congiunto all’avvicinamento di una perturbazione da ovest. Quota neve in calo nell’arco della giornata sul nord-est fino a 200-300 metri in serata, in parziale estensione anche al nord-ovest. Piogge sparse altrove con quota neve ancora alta, attorno a 1300-1500 metri sull’Appennino centro-meridionale. Freddo in aumento al nord e sull’alto Adriatico.

