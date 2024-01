NEVE tra venerdì e sabato su molte regioni, ecco la quota neve

Nubi, vento e piogge stanno pian piano avvolgendo l’Italia, ma il maltempo entrerà nel vivo tra venerdì e sabato, nel momento in cui l’occhio della depressione atlantica si getterà sul Tirreno e il fronte freddo incontrerà quello caldo, dando origine al fronte occluso che attraverserà gran parte d’Italia a suon di piogge e nevicate.

Le precipitazioni diverranno particolarmente diffuse e localmente forti, spostandosi dal Nordest sul centro Italia ed infine verso il Meridione. In questo tragitto, il fronte darà vita a nevicate moderate o forti fino a quote interessanti, localmente anche in bassa collina.

Venerdì toccherà al nord: il vento di Bora molto forte farà scendere ovunque le temperature, soprattutto nei settori interni lontani dall’Adriatico, contribuendo ad un sostanzioso calo della quota neve. Nell’entroterra veneto, in Lombardia, Trentino ed Emilia è molto probabile che la quota neve scenda sin verso i 200 metri di quota, ma al momento non si prevedono accumuli di neve in pianura. Qualche veloce imbiancata sarà più probabile in collina. Fiocchi probabili anche sulle pedemontane piemontesi.

Tra venerdì sera e la notte di sabato il fronte si sposterà sul centro Italia, dando vita a piogge diffuse e un drastico calo della quota neve. I fiocchi bianchi scenderanno fin sui 700-800 metri dalle prime ore della notte, ma entro l’alba potrebbe nevicare fino a 400-500 metri su Umbria, Marche, Abruzzo. Fioccate anche in Toscana e Lazio fino in collina.

Col passare delle ore il fronte si muoverà verso sud, pertanto la neve conquisterà le colline anche del Molise e l’Appennino meridionale. Man mano che le temperature scenderanno, la neve si spingerà a quote via via sempre più basse su tutto il sud. Nel corso di sabato nevicherà, molto probabilmente, fino a 600-700 metri di quota su Campania, Puglia settentrionale, Basilicata. Neve oltre 800-900 metri su Calabria e Sicilia.

Gli accumuli in Appennino saranno decisamente sostanziosi, anche oltre 20-30 cm in poche ore! Accumuli molto più blandi al nord, relegati alle aree collinari e montuose dell’Emilia, del Trentino e del Veneto.