Meteo 7 giorni: sprazzi di inverno con NEVE, poi cambia tutto

La perturbazione tanto discussa nei giorni scorsi è giunta a destinazione, con un fronte caldo molto ampio che ha anche riportato il fatidico vento di libeccio, capace di far impennare le temperature su mezza Italia.

Tuttavia l’apice del maltempo è ancora lontano: il fronte freddo e il fronte occluso di questa depressione atlantica arriveranno tra venerdì e sabato e sarà proprio in quel frangente che assisteremo alle precipitazioni più diffuse, più forti e anche a nevicate degne di nota fino a quote interessanti.

Venerdì il maltempo sarà ben presente su nordest e parte del centro Italia. Le fredde correnti di Bora faranno scendere le temperature su tutto il settentrione, contribuendo ad un calo vistoso della quota neve. Nel corso di venerdì i fiocchi bianchi si mostreranno fino a quote collinari sul Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna (localmente anche fino a 200 metri).

Tuttavia le nevicate più abbondanti sono previste sull’Appennino centrale nel corso di sabato: la neve scenderà sin verso i 500 metri di quota, con accumuli superiori ai 15-20 cm in montagna. Neve attesa anche sull’Appennino meridionale oltre i 700-800 metri di quota.

Ma le previsioni non sono rosee: dopo questa fase perturbata e invernale ritorneremo a fare i conti con l’alta pressione, destinata a inglobare gran parte dell’Europa centro-occidentale come visto in questo articolo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 18 gennaio: piogge sparse su Triveneto e regioni tirreniche, venti sostenuti di libeccio. Temperature in aumento ovunque, punte di 20-22°C sul lato adriatico e al sud.

Venerdì 19 gennaio: da confermare nuovo maltempo al nordest con neve collinare. Piogge in estensione al centro Italia.

Sabato 20 gennaio: maltempo diffuso su centro e sud Italia, migliora al nord. Nevicate anche forti sull’Appennino centrale fino a 500-600 metri di altitudine. Nevicate anche in Emilia Romagna fino in bassa collina. Temperature in calo ovunque.

Domenica 21 gennaio: ultime piogge al sud, migliora rapidamente altrove. Clima freddo.

Lunedì 22 gennaio: anticiclone a tutta forza sull’Italia, temperature massime in aumento.

Martedì 23 gennaio: anticiclone su quasi tutta Italia, temperature in aumento netto al nord.

Mercoledì 24 gennaio: stabile ovunque, nebbie al nord, nubi basse sul lato tirrenico. Temperature in aumento ovunque.

