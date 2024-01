Terza decade horror, guardate che anomalie

L’arrivo della terza decade di gennaio rischia di riservare sorprese decisamente negative per il destino dell’inverno, esattamente quel che non ci voleva dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Insomma la neve latita non solo a bassa quota ma persino in montagna e a poco serviranno le nevicate in arrivo nelle prossime 48 ore.

Ricordiamo, infatti, che siamo alle prese con una perturbazione che riuscirà a riportare la neve fino a quote di alta collina tra venerdì e sabato, specie al nordest e sull’Appennino centrale, ma tutta questa neve rischia di essere totalmente cancellata dall’anticiclone che seguirà subito dopo.

Da domenica e soprattutto da lunedì 22 gennaio il vortice polare premerà sull’acceleratore proprio sul nord Atlantico, portando effetti più che vistosi su tutta l’Europa: in questo caso sarà proprio l’anticiclone a dilagare con facilità sul Mediterraneo, l’Europa occidentale e l’Europa centrale, dando inizio ad un periodo molto stabile, avaro di pioggia e di neve e con temperature oltre le medie del periodo.

Notevoli le anomalie previste su un arco temporale di ben 5 giorni, tra 22 e 27 gennaio. Le anomalie più gravi le troviamo su Portogallo, Spagna e Francia, con punte di 12°C al di sopra delle tipiche medie del periodo. Anomalie anche in Italia, specie al nord, dove si prevedono fino a 7-8°C oltre le medie.

Le anomalie peggiori saranno registrate in alta quota, dunque in montagna. In pianura e nelle valli prevarranno le inversioni termiche, che favoriranno temperature più basse, nebbie e nubi basse. Laddove splenderà il Sole la colonnina di mercurio potrebbe anche superare i 15-16°C, come si evince da questi valori previsti il 24 gennaio.