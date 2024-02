L’alta pressione si attenua ulteriormente, MALTEMPO anche severo da VENERDI

Il progressivo indebolimento dell’alta pressione sta determinato l’arrivo di annuvolamenti sulla nostra Penisola, ma con scarsi fenomeni ed associati ad un clima ancora molto mite. Vediamo l’ultima immagine da satellite in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa

Le piovose perturbazioni scorrono ancora a latitudini settentrionali. Da noi è presente una nuvolosità sparsa che concede qualche debole pioggia tra la Toscana e la Liguria, ma cose di poco conto. La situazione si manterrà inalterata anche per tutta la giornata di domani, mentre da venerdi il tempo tenderà a peggiorare ad iniziare dal settentrione con piogge in progressiva intensificazione. Arriveranno abbondanti nevicate sulle Alpi, ma a quote piuttosto elevate.

Andiamo però con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, giovedi 8 febbraio:

Piovaschi o pioviggini saranno possibili lungo il versante tirrenico, la Liguria e le coste giuliane. Si tratterà di precipitazioni deboli alternati a lunghi momenti asciutti. Su tutte le altre regioni tempo abbastanza soleggiato o velato senza fenomeni.

Nessun cambiamento per ciò che concerne le temperature. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Clima molto mite specie al sud dove si potrebbero superare ancora i 20°. Temperature ovunque superiori alle medie del periodo.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, giovedi 8 febbraio:

Nessun cambiamento di rilievo rispetto ad oggi. Piovaschi su Liguria, alta Toscana, coste giuliane, Campania e Calabria Tirrenica. In serata arriverà qualche precipitazione anche tra Val d’Aosta ed alto Piemonte, per il resto tempo asciutto e nel complesso mite.