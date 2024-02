Il MALTEMPO di venerdi e sabato: PIOGGE anche intense e abbondanti NEVICATE, vediamo dove

Ancora 24-36 ore di tempo grigio ed insignificante, poi si entrerà nel vivo di una situazione di maltempo che resterà sull’Italia per gran parte del fine settimana, ad iniziare dalla giornata di venerdi 9 febbraio. Si prevedono piogge anche intense ed abbondanti nevicate che cadranno sulle Alpi a quote abbastanza elevate.

L’impianto depressionario sarà di alto livello. Lo vediamo raffigurato nella mappa sinottica attesa per le ore centrali di sabato 10 febbraio:

Ecco il fronte perturbato incastonato tra due zone di bassa pressione: la principale sarà posizionata in prossimità delle Isole Britanniche e la secondaria tra il Golfo del Leone e il mar Ligure. Una situazione di maltempo di stampo atlantico che avrà la pecca di essere accompagnata da temperature troppo elevate per consentire nevicate a quote interessanti.

Come anticipato, si inizierà nella giornata di venerdi 9 febbraio. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata in parola:

Rovesci anche consistenti impegneranno la Liguria centro-orientale e la fascia prealpina, con maggiore riferimento a quella alto-piemontese e lombarda. Rovesci anche sull’alta Toscana e piogge sparse sulle pianure ad eccezione della Romagna. Abbondanti nevicate sono attese sulle Alpi con quota neve disposta tra i 1400 ed i 1600 metri. Sul resto d’Italia ancora assenza di fenomeni, ma primi piovaschi in arrivo su Sardegna, Lazio e Campania verso sera. Temperature in calo al nord sotto le precipitazioni, resteranno invariate al centro e al sud, con valori molto miti al meridione e sulle Isole.

La giornata peggiore sembra essere sabato 10 febbraio. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata in parola.

Tempo perturbato al nord, sul Tirreno, la Sardegna occidentale e gran parte della Sicilia. Piogge intense specie al nord-ovest e sul medio-basso Tirreno. Più asciutto il tempo lungo il versante adriatico e sulle estreme regioni peninsulari, oltre alla Sardegna orientale. NEVE ABBONDANTE su tutto l’arco alpino oltre i 1300-1500 metri, previsto fino ad un metro e mezzo di neve tra alto Piemonte ed alta Lombardia oltre i 2000 metri.

Temperature in calo su tutta l’Italia per via delle precipitazioni, ma non arriverà il freddo. Forti venti meridionali ovunque e mari in condizioni non ottimali.