Carnevale col maltempo, pioggia su quasi tutta Italia!

Dopo tre settimane di alta pressione, stabilità, nebbie e temperature molto superiori alle medie del periodo, ecco che finalmente torneremo a parlare di pioggia e neve. La lunga assenza di precipitazioni si è fatta sentire in montagna, dove la neve è quasi del tutto scomparsa sotto i 2000 metri di quota, un fatto assolutamente clamoroso in pieno inverno.

Ora fortunatamente tornerà il maltempo, grazie ad una vasta perturbazione atlantica che si intensificherà nel Mediterraneo a partire da venerdì 9 febbraio. Si svilupperà un ciclone molto insidioso e ricco di precipitazioni, pronte a bagnare gran parte del nostro Paese.

Le piogge coinvolgeranno prima il nord per poi estendersi anche sul resto del territorio, persistendo sullo Stivale per ben 4 giorni!

Di seguito le piogge previste tra venerdì e sabato, momento in cui transiterà il fronte calmo di maltempo. Piogge diffuse sul nordovest, solitamente in ombra pluviometrica da tanti mesi a questa parte. Le correnti di scirocco saranno determinanti per l’arrivo delle preziose precipitazioni, che risulteranno nevose sulle Alpi oltre i 1300-1400 metri di quota.

Le piogge, entro sabato, si estenderanno anche a Toscana, Sardegna, Lazio, Campania e Sicilia. Il medio-basso Adriatico resterà in ombra pluviometrica e vedrà precipitazioni sporadiche.

Domenica il maltempo continuerà a dire la sua su gran parte del nord Italia, con piogge localmente abbondanti. Tra sabato e domenica, infatti, potrebbero precipitare anche oltre 40-50 mm su gran parte del settentrione, con picchi localmente superiori ai 100 mm in montagna.

Non escludiamo il transito di un fronte temporalesco al sud Italia, con piogge più forti sul basso Tirreno.

La depressione transiterà dal basso Tirreno al mar Ionio, contribuendo ad un inizio di settimana molto perturbato su gran parte del sud e del medio-basso Adriatico. Altrove avremo un graduale miglioramento del tempo! Insomma nel pieno del Carnevale il tempo peggiorerà su tutta Italia, per quello che potremmo considerare un’ondata di maltempo di stampo tardo autunnale.