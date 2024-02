Meteo 7 giorni: primavera ancora per poco, cambia tutto da venerdì

Finalmente sta per concludersi un’estesa fase di bel tempo, dominata dall’anticiclone, che ha segnato le ultime settimane addirittura da metà gennaio. Le temperature, nelle prossime 24 ore, subiranno un’ulteriore impennata, raggiungendo picchi di 23-24°C all’estremo sud, cifre atipiche per questa fase dell’anno che evocano piuttosto un clima tipico della primavera piuttosto che dell’inverno.

Il cambiamento, tuttavia, è imminente. Dal 9 febbraio, un fronte perturbato di origine atlantica porrà fine a questo lungo periodo di clima sereno, inaugurando una fase di trasformazione climatica evidente. Questa ondata di maltempo apporterà precipitazioni, dapprima sul settentrione tra il 9 e il 10 febbraio, e successivamente si diffonderà a investire l’intera penisola nei giorni dell’11 e del 12 febbraio, riconducendo l’Italia verso un contesto più tipicamente invernale.

Le nevicate si manifesteranno sulle zone montuose, prevalentemente oltre 1400 metri sulle Alpi e ad altissima quota sull’Appennino, solo tra domenica sera e lunedì. Certamente non nevicherà in pianura, considerando che mancherà un vero e proprio contributo freddo da pieno inverno. Per scenari più freddi sarà necessario attendere, probabilmente, la metà di febbraio.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 7 febbraio: alta pressione in indebolimento. Possibile ritorno di qualche piogge su Liguria e Toscana. Nubi in aumento.

Giovedì 8 febbraio: tornano piogge isolate sulle regioni tirreniche, altrove solo nubi avare di piogge. Temperature sempre sopra le medie.

Venerdì 9 febbraio: forte peggioramento al nordovest, si avvicina una vasta perturbazione atlantica. Stabile e aria mite al sud

Sabato 10 febbraio: maltempo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, isolati nubifragi a ridosso dei monti, neve in alta quota. Temperature in lieve calo.

Domenica 11 febbraio: maltempo che si estende velocemente anche su centro e sud Italia, resistono le piogge al nord con neve solo in montagna.

Lunedì 12 febbraio: depressione dal basso Tirreno al mar Ionio. Maltempo diffuso al sud, piogge sul medio Adriatico. Residue piogge al nordest, temperature in calo ovunque.

Martedì 13 febbraio: alta pressione lontana, probabili acquazzoni e piogge sparse su centro e sud.

