Meteo 15 giorni: l’INVERNO sfiderà la MITEZZA e questa volta potrebbe vincere!

Inverno, se ci sei batti un colpo. La stagione fredda è stata messa alle corde dal forte anticiclone della settimana scorsa, che per giorni e giorni ha aspirato aria calda direttamente dal tropico. Ci vorrà tempo per tentare di salvare una stagione che sembrava irrimediabilmente compromessa, ma le mappe a nostra disposizione strizzano l’occhio a questa possibilità da alcuni giorni, proponendo da metà mese un forte anticiclone di blocco sull’Europa nord-orientale. La nostra Penisola verrà quindi interessata da masse d’aria dai quadranti orientali che potrebbero anche divenire progressivamente più fredde.

La prima mappa è molto eloquente e mostra la media degli scenari americana valida per mercoledi 14 febbraio:

Il freddo sull’Europa orientale, in una prima fase, non sarà molto, ma la configurazione che si verrà a creare potrebbe risultare invernale a tutti gli effetti.

Oltre ad un calo generale delle temperature, avremo anche fenomeni. La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida per il medesimo giorno, ovvero mercoledi 14 febbraio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Notiamo come le precipitazioni riguarderanno essenzialmente il centro-sud, mentre al nord il clima resterà nel complesso asciutto. Non mancherà ovviamente la neve sull’Appennino centro-meridionale a quote progressivamente più basse. Sarà inoltre una buona occasione per risanare in parte il deficit idrico che quest’anno attanaglia soprattutto le estreme regioni meridionali.

Volgendo lo sguardo oltre, la situazione diverrà piuttosto confusa e scarsamente predicibile al momento. Sembra comunque che l’Italia si possa trovare nel mezzo tra una configurazione mite (ad ovest) ed una fredda (a nord e ad est). La mappa si riferisce a domenica 18 febbraio:

Nei prossimi giorni vedremo quale configurazione prenderà il sopravvento e detterà legge nell’ultima decade di febbraio; per il momento continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti che vi verranno forniti in base al comportamento dei modelli.