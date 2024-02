Il MALTEMPO di domenica e lunedi: quota NEVE in calo su…

La perturbazione in ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale formerà una depressione tra la Corsica e il Mar Ligure che rallenterà non poco il transito verso levante del fronte medesimo. Il lento spostamento ad est che comunque avverrà tra domenica e lunedi favorirà l’arrivo di aria un po’ più fredda che farà calare il limite della neve ad iniziare dalle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 11 febbraio:

Ancora condizioni di maltempo su gran parte della nostra Penisola con rovesci anche intensi specie al nord e sul Tirreno. Tempo in forte peggioramento anche sul settore ionico dove arriveranno piogge intense. Quota neve in calo al nord fino a 1100-1300 metri sulle Alpi, ancora elevata in Appennino oltre i 1700 metri.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nella giornata di lunedi 12 febbraio:

Il maltempo si sposterà lungo il versante adriatico e al sud dove prevediamo rovesci anche intensi specie sulle Marche e tra la Calabria Tirrenica e il nord della Sicilia. Quota neve in calo in Appennino fino a 1300-1500 metri. Tempo in miglioramento invece sul resto d’Italia con temperature in moderato calo.